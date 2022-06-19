Памятники под Орлом ждет популяризация

19.6.2022 | 13:01 Культура, Новости

Положение об охране памятников приняли власти Орловского муниципального округа.


Администрация Орловского муниципального округа разработала и приняла собственное положение об охране, сохранении и популяризации объектов культурного наследия. Необходимость в этом вызвана продолжающейся реформой – напомним, Орловский район постепенно превращается в округ. Соответственно, с принятием нового документа аналогичное районное положение перестает действовать. В новом документе вопросу популяризации памятников отведен целый раздел.

В частности, она включает в себя проведение дней исторического и культурного наследия и музеефикацию объектов культурного наследия — преобразование археологических, исторических, культурных и природных памятников в объекты музейного показа, в том числе под открытым небом. К мерам популяризации также отнесены развитие туристических маршрутов, выпуск информационно-справочных и рекламных материалов, включая буклеты, размещение информации о памятниках в СМИ.

Кстати, одной из мер популяризации является обеспечение беспрепятственного доступа к памятникам так называемых групп маломобильных граждан, в том числе инвалидов. Так что властям придется об этом тоже позаботиться. Документ разрешает ставить вопрос о преобразовании достопримечательных мест в историко-культурные заповедники. Но в этом случае местным властям придется пройти непростую процедуру, согласовав создание нового объекта с региональным правительством.

ИА «Орелград»

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