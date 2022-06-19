Применение химикатов обсудили на совещаниях по безопасности

Специалисты напомнили о необходимости оперативного оповещения об обработке полей.

В Орловской области прошел ряд кустовых совещаний, посвященных вопросу соблюдению обязательных требований в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Их провели сотрудники Территориального управления Россельхознадзора при содействии департамента сельского хозяйства и местных властей. В частности. такие совещания были организованы в администрациях Кромского, Корсаковского и Колпнянского районов Орловской области.

«В совещаниях приняли участие руководители и агрономы сельскохозяйственных предприятий, пчеловоды, специалисты по сельскому хозяйству администраций районов и представители райветстанций по борьбе с болезнями животных, — рассказали в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. — Обсуждались вопросы совместной работы сельхозпроизводителей и пчеловодов. Особое внимание было уделено оперативной системе оповещения в период проведения химических обработок полей, соблюдение основополагающих правил при применении пестицидов и агрохимикатов».

Напомним, аграрии обязаны заблаговременно оповещать население о предстоящих обработках своих полей. Законом четко регламентируется порядок оповещения. Для пасечников в последние годы это больной вопрос. Не раз фиксировались случаи массового мора пчел, причиной которого, как позже устанавливали эксперты, было отравление насекомых агрохимикатами.

Напомним, ранее ТУ Россельхознадзора провело публичные обсуждения своей правоприменительной практики. В частности, были подведены итоги госконтроля в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. В первом квартале 2022 года было проведено 57 контрольно-надзорных мероприятий и выявлено 49 нарушений регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельхозпродукции. На виновников были заведены административные дела по ст.8.3 КоАП РФ, общая сумма наложенных на них штрафов составила 167,3 тысячи рублей.

«Необходимо отметить, что наиболее часто встречающимся нарушением стало отсутствие должного оповещения жителей и владельцев пасек о проведении обработок ядохимикатами, — следует из отчета ведомства. — В целях предупреждения совершения хозяйствующими субъектами нарушений законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами Управлением Россельхознадзора проведено 108 консультирований ИП и юридических лиц и 47 профилактических визитов».

ИА «Орелград»