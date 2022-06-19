Программу помощи «сердечникам» переписали после критики

19.6.2022 | 12:00 Медицина, Новости

Обновлены параметры проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».


Правительство Орловской области утвердило в новой редакции региональную целевую программу «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Она была разработана в 2019 году на основе одноименного федерального проекта. Финансирование ведется по линии нацпроекта «Здравоохранение». Согласно постановлению куратором программы является первый заместитель председателя правительства Орловской области Татьяна Крымова. Сам проект направлен на достижение к 2024 году целого ряда показателей. Так, ожидается снижение уровня смертности от болезней системы кровообращения до 787,6 случаев на каждые 100 тысяч жителей региона, снижение смертности от инфаркта миокарда (ИМ) до 57 случаев на 100 тысяч населения, снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) до 125 случаев на 100 тысяч орловцев. Также ожидается снижение больничной летальности от ИМ до 8 процентов, от ОНМК — до 14 процентов.

В рамках реализации региональной программы планируются мероприятия по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Кроме того, запланировано своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, повышение качества и создание условий для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи больным с ССЗ. Для выполнения поставленных задач предполагается переоснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и сети первичных сосудистых отделений, включая оборудование для проведения ранней медицинской реабилитации.

Интересно, что региональная программа была переписана после проверки Контрольно-счетной палаты региона. Ранее она провела аудит закупок в рамках национальных проектов. По ряду направлений, в том числе по проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», был отмечен низкий процент освоения бюджетных средств. Так, по состоянию на 31 декабря 2021 года по закупкам медицинского оборудования и лекарственных препаратов для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний было освоено всего 40,8 процента (73,362 миллиона рублей) от запланированных бюджетных средств. По состоянию на 1 января 2022 года не были исполнены обязательства по контракту поставки установки навигационной стереотаксической. Многомиллионная закупка также была предусмотрена региональным проектом «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

ИА «Орелград»

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