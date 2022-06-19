Рецидивист обворовал коллегу в Орле

За совершенную кражу суд отправил мужчину обратно за решетку.



Вступило в силу решение по уголовному делу, которое вынес Железнодорожный районный суд города Орла. Дело было рассмотрено в открытом судебном заседании в особом порядке принятия решения, поскольку подсудимый не только полностью признал свою вину, но и сам подал соответствующее ходатайство. К слову, перед судом предстал 43-летний местный житель, обладающий богатым криминальным опытом. Ранее он неоднократно отбывал сроки за незаконный сбыт и ранение наркотиков. Летом 2020 года мужчина был освобожден условно-досрочно Ливенским районным судом.

Однако на путь исправления он явно не встал, о чем свидетельствует новое, предъявленное ему обвинение. Как следует из материалов дела, рецидивист работал в частном швейном цехе. Преступление он совершил в октябре прошлого года. В тот день мужчина находился на работе. Он подкараулил момент, когда его коллега-швея отвлеклась и оставила без присмотра свою сумку на столе. Злоумышленник действовал молниеносно. Он залез в чужую сумку, нашел кошелек и похитил оттуда пять тысяч рублей. Ущерб для потерпевшей оказался значительным.

С похищенными деньгами рецидивист с места совершения преступления скрылся, распорядившись ими затем по своему усмотрению. Суд квалифицировал его действия по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). При вынесении приговора суд учел характеристику с последнего места «отсидки» — исправительной колонии №2 строгого режима в Ливнах. Кстати, и по месту прежнего отбытия наказания, и по месту работы у ИП он характеризуется положительно. Несмотря на это рецидивист получил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Под стражу он был взят прямо в зале суда.

ИА «Орелград»