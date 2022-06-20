Гаврилина рассказала, где найти хорошую работу

Глава департамента труда раскрыла данные из базы вакансий.



Сжатую версию выступления члена правительства Орловской области Ирины Гаврилиной опубликовал областной департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. В частности, она рассказала о вакансиях, имеющихся в региональной базе данных. Сведения о свободных рабочих местах туда подают работодатели региона. На данный момент в базе насчитывается примерно 8400 свободных рабочих местах и вакантных должностей. Особо остро орловские организации нуждаются в медработниках, инженерах, менеджерах и бухгалтерах. Однако в списке немало и других предложений.

«Имеется 194 вакансии продавцов продовольственных товаров, 117 продавцов-консультантов, более 340 — водителей, свыше 320 — швей, 133 — вакансии медсестер, 100 — проводников, — следует из сообщения департамента. — Востребованы машинисты, трактористы и повара. В общей структуре потребности в работниках доля рабочих профессий составляет более 60 процентов. Наибольшую потребность в работниках испытывают предприятия обрабатывающих производств, учреждения здравоохранения, сельскохозяйственные предприятия, организации сферы торговли».

В своем выступлении Ирина Гаврилина подчеркнула, что самая высокая зарплата предлагается на административно-управленческих должностях. Например, в базе данных имеется вакансия директора службы единого заказчика с зарплатой 250 тысяч рублей. Другому работодателю, строительной организации, требуется руководитель департамента внешних коммуникаций, которому готовы платить по 200 тысяч рублей в месяц. В числе самых высоко оплачиваемых вакансий также были отмечены вакансии в промышленности.

В качестве примера приводится заработки на одном из промпредприятий Мценска. Главбуху там готовы платить 80 тысяч рублей, водителю — 70 тысяч, токарям, фрезеровщикам и операторам станков с ЧПУ — от 50 до 60 тысяч рублей. В Ливнах на зарплату в 60 тысяч рублей готовы принять инженеров — конструкторов и технологов. А слесари по сборке металлоконструкций и механосборочных работ на том же предприятии могут зарабатывать до 50 тысяч рублей. Всего в промышленном секторе орловцам предлагается более 2000 вакансий.

Без малого 900 рабочих мест пустует в АПК. Здесь требуются агрономы, ветврачи, инженеры и энергетики, которым предлагают заработок в размере от 60 до 75 тысяч. У трактористов-машинистов, слесарей по эксплуатации и ремонту, водителей и зоотехников заработок может достигать 50 тысяч рублей. В строительстве предлагаемые зарплаты варьируются в диапазон 40-50 тысяч рублей. Ирина Гаврилина отметила, что в базе данных насчитывается более 1000 свободных рабочих мест с заработком выше 35 тысяч рублей. Оставшиеся 7 с лишним тысяч вакансий, увы, предполагают меньший заработок. Среди них немало вакансий с зарплатой, равной минимальному и близкому к минимальному размеру оплаты труда. В целом, средняя заработная плата по предоставленным работодателями вакансиям составляет 22,8 тысячи рублей.

ИА «Орелград»