Грибник угодил под суд за неожиданную находку в лесу

Мужчина незаконно собрал урожай растения, собирать которое не рекомендуется.



Решение по уголовному делу вынес Верховский районный суд Орловской области. Местного жителя обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере). Примечательно, что криминальная история началась с банального похода в лес. Как рассказал на следствии и в суде сам мужчина, он отправился за грибами в лесную посадку расположенную недалеко от деревни Осинник.

Набрал ли он грибов, осталось неизвестным. Однако известно то, что грибник обнаружил в лесу три куста дикорастущей конопли. Он решил оборвать с них листья для своих личных нужд. Кстати, подсудимый заявил, что планировал использовать их для изготовления лекарства, а не наркотиков. Как бы то ни было, но урожай он сложил в пакет и принес к себе домой. Несколько дней спустя к нему пришли сотрудники полиции, двое понятых и кинолог с собакой. Сотрудники полиции предложили ему добровольно выдать наркотические средства.

Сопротивляться он не стал и указал на хозяйственную постройку. Там на чердаке хранилась конопля, якобы заготовленная для лекарственных мер. На самом деле у грибника было изъято чуть более 400 граммов марихуаны. Подсудимый отвел полицейских в лесополосу и показал место, где росли кусты конопли. При этом он признался, что ему было известно о наркотических свойствах данного растения, а также об уголовной ответственности за хранение наркотических средств. В содеянном мужчина раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три с половиной года.

ИА «Орелград»