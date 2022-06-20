Областные чиновники станут «повелителями воды»

Предварительно одобрен законопроект о регулировании отдельных водных отношений.

Депутаты Орловского облсовета в ходе расширенного заседания профильного комитета рассмотрели и одобрили проект закона «О регулировании отдельных водных отношений на территории Орловской области». Как уточнили в пресс-службе регионального парламента, законопроектом предлагается закрепить соответствующие полномочия за органами государственной власти региона. «В частности за правительством Орловской области закрепляются полномочия по осуществлению владению, пользованию, распоряжению водными объектами, находящимися в собственности Орловской области; по установлению ставок платы за пользование такими водными объектами», — пояснила председатель комитета Татьяна Ерохина.

Также депутаты заслушали доклад замглавы Облэконадзора Ивана Тришкина. Он поведал о реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», особое внимание уделив очистке 3,5 км реки Сосна в поселке Колпна. Контракт был заключен 28 февраля 2022 года, а работы должны были быть выполнены до 26 мая 2022 года. Впрочем, господин Тришкин заверил парламентариев в том, что в настоящее время ведется приемка работ. Кстати, цена контракта составляет 49,2 миллиона рублей. Также Тришкин отметил, что сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по очистке реки Сосна в Ливнах.

Ранее областное правительство обновило региональную программу охраны окружающей среды, предусматривающую очистку указанных выше рек. Одной из ее подпрограмм также является решение проблемы безопасности плотин, так как за долгие годы эксплуатации на большинстве гидроузлов образовалось значительное количество дефектов и локальных повреждений. В документе отмечено, что Орловская область также нуждается в мероприятиях по защите застроенных берегов рек от размыва и затопления, восстановлению малых водотоков, поддержанию глубин на отдельных участках коренных русел рек, работах по расчистке и восстановлению дренирующей способности рек. «Без решения поставленных проблем произойдет существенное снижение рекреационного потенциала и ухудшение экологического состояния водных объектов, что негативно отразится на социально-экономических условиях жизни населения», — такое резюме выносят авторы программы.

ИА «Орелград»