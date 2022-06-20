Орловец потребовал полмиллиона за сломанный зуб

Дело дошло до суда, который удовлетворил требования пострадавшего частично.



Вступило в силу решение по гражданскому делу, которое в заочном порядке вынес Заводской районный суд города Орла. Он рассмотрел иск местного жителя, поданный им к двоим обидчикам. Мужчина просил о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда, причиненных совершенным в отношении него преступлением. Истец указал, что во втором часу ночи в подъезде по переулку Пищевому на него напали двое парней. Они избили его, в результате чего пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму в виде сотрясения головного мозга, ссадины и кровоподтеки на лице и теле.

Злоумышленники позже предстали перед мировым судом. Они были признаны виновными в умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, из хулиганских побуждений и осуждены по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Российской Федерации. Потерпевший в рамках гражданского процесса заявил, что нападавшие сломали ему зуб. Потребовалось пройти курс лечения с имплантацией нового зуба и последующей установкой керамической коронки. Также в результате противоправных действий был поврежден принадлежащий истцу сотовый телефон.

Мужчина заявил, что испытал сильные физические и нравственные страдания, а его обидчики до сих пор «не предприняли мер к заглаживанию причиненного вреда». В связи с этим он просил суд взыскать с них компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей, а также 56 тысяч рублей, потраченных на лечение зуба, и 14,5 тысячи рублей на ремонт мобильника. Изучив представленные документы, суд счел заявленные требования обоснованными, но иск удовлетворил частично. С ответчиков в солидарном порядке в пользу избитого ими гражданина взыскано 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Кроме того, им предстоит выплатить почти 71 тысячу рублей в счет возмещения материального ущерба.

ИА «Орелград»