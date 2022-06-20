Планы по ремонту орловских школ скорректировали

Власти Орловской области издали постановление о ремонте на 2022 год.



Документ приняло правительство Орловской области с учетом текущих финансовых возможностей. В частности, скорректированы планы по ремонту и модернизации школ региона. Согласно постановлению, в 2022 году за счет средств федерального и областного бюджетов планируется провести текущий и капитальный ремонт спортивных залов в шести муниципальных общеобразовательных организациях. На это будет выделено 14,887 миллиона рублей. Создание школьных спортивных клубов в семи учреждениях обойдется в 6,064 миллиона.

Пять школ получат новый спортивный инвентарь и оборудование для открытых плоскостных спортивных сооружений. На эти цели предполагается выделить еще 2,58 миллиона рублей. Раньше в регионе проводилась работа по перепрофилированию имеющихся школьных аудиторий под спортивные залы. Однако на текущий год такие работы не запланированы, что тоже нашло свое отражение в постановлении правительства региона. В целом в 2022 году реализация мероприятий запланирована в семи общеобразовательных организациях.

Так, в список включена Колпнянская средняя общеобразовательная школа №2, в которой обучаются 156 учеников. Помимо ремонта спортзала здесь планируется создание школьного спортивного клуба «Чемпион», для которого обещано приобретение за бюджетный счет специализированного оборудования. «Реализация данных мероприятий позволит укрепить здоровье детей и подростков, воспитать сознательное отношение детей к своему здоровью, потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, позволит организовать досуг детей во внеурочное и каникулярное время, проводить спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия с привлечением жителей поселка», — говорится в постановлении правительства.

В Кромской средней общеобразовательной школе, где насчитывается 562 ученика, планируется создание школьного спортивного клуба «Юниор», а в Малоархангельской средней общеобразовательной школе №1 (301 ученик) — создание школьного спортивного клуба «Факел». В список также включены Новосильская средняя общеобразовательная школа (600 учеников), Змиевский лицей Свердловского района (437 учеников), средняя общеобразовательная школа №2 поселка Нарышкино (589 учеников) и Хотынецкая средняя общеобразовательная школа имени Поматилова (595 учеников).

ИА «Орелград»