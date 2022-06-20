Пожар в Северном районе Орла: один погибший и три десятка эвакуированных

20.6.2022 | 10:15 Новости, Происшествия

Загорелась комната на пятом этаже многоквартирного дома.

В субботу вечером крупный пожар случился на улице Металлургов. В результате происшествия один человек погиб, шестерых удалось спасти, еще 25 жильцов эвакуировали.

По сообщению пресс-службы МЧС, в 21.15 поступил сигнал о возгорании в Северном районе. На месте происшествия пожарные увидели, что из окна многоквартирного дома идет черный дым, квартира горела. После формирования нескольких звеньев газодымозащитников началась эвакуация.

Сотрудники МЧС спасли шестерых местных жителей. Еще 25 человек были эвакуированы. Однако, всех спасти не удалось — после ликвидации пламени в горевшей комнате было обнаружено тело погибшего мужчины.

Причина возгорания устанавливается экспертами.

ИА «Орелград» 

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