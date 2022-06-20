«Тургеневский» дом в Орле сдадут в аренду за 1 рубль в год

Власти Орла объявили очередной аукцион по домам-памятникам.



Извещение о проведении аукциона опубликовало управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла. Аукцион назначен на 19 июля. Победители получат право на заключение договоров льготной аренды объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии. Речь идет о так называемых домах-памятниках, для которых в Орле уже несколько лет действует льготная ставка аренды. Она составляет всего лишь 1 рубль в год. Считается, что это поможет привлечь инвесторов, которые вложат собственные средства в реставрацию обветшавших объектов и буквально вдохнут в них новую жизнь.

На аукционе 19 июля будет представлено пять лотов, каждый из которых представляет собой отдельный дом-памятник. Например, на торги выставляется некогда жилой дом № 55 общей площадью 618,3 квадратных метра, расположенный на улице Старо-Московской. В государственном реестре памятников он записан как «Дом жилой И.Л. Лобанова, в котором останавливался писатель И.С. Тургенев» 1879-1881 гг.». Соответственно, арендатор при определении вида деятельности должен будет руководствоваться положениями охранного обязательства на этот объект культурного наследия регионального значения.

В аренду его планируется сдать сроком на 49 лет, соответственно цена всего договора аренды может составить 49 рублей. Годовая арендная плата за земельной участок площадью 1777 квадратных метров, расположенный под домом, на момент объявления аукциона установлена в размере 9,54 рубля. «В дальнейшем размер годовой арендной платы за земельный участок определяется в соответствии с действующими нормами законодательства Российской Федерации», — говорится в извещении. Впрочем, это только начальная цена. Претенденты могут побороться друг с другом за право аренды здания, шаг аукциона составляет 2,45 рубля.

Аналогичные условия предусмотрены и по другим четырем домам-памятникам, выставленным на аукцион. Все они являются объектами культурного наследия регионального значения и внесены в госреестр как жилые дома, построенные в XIX веке. Так, на аукцион выставят дом №28 по улице Гагарина и дома №№ 5, 7 и 9 по улице Салтыкова-Щедрина. Победителем аукциона признается тот, кто предложит наиболее высокую цену договора, то есть размер арендной платы. В торгах могут принять участие юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленном в извещении. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.

ИА «Орелград»