Узбекистан впервые закупил орловскую траву

Первая экспортная партия растениеводческой продукции составила 5 тонн.



Орловская область впервые экспортировала растениеводческую продукцию в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, под контролем сотрудников которой и прошла отгрузка. Сообщается, что товар продало одно из орловских предприятий. В Узбекистан было отправлено пять тонн семян травосмеси шести наименований: «Парковая», «Дорожная», «Озеленитель», «Теневая», «Засушливая» и «Жаростойкая». Специалисты поясняют, что травосмеси – это различные сочетания и пропорции семян однолетних и многолетних трав. Так, в их состав входят тимофеевка луговая, райграс пастбищный и однолетний, овсяница тростниковая и красная, мятлик луговой и ежа сборная.

«По результатам предотгрузочного контроля вся продукция соответствовала установленным требованиям, — уточняет пресс-служба ТУ Россельхознадзора. — Фитосанитарное состояние, а также сортовые и посевные качества семян подтверждены заключениями о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, а также протоколами испытаний аккредитованных лабораторий. Всего с начала года из Орловской области на экспорт отгружено 922,6 тонны семян сельскохозяйственных растений».

При этом орловские предприятия не забывают и об импорте. Несмотря на пакетное введение экономических санкций в отношении нашей страны странами «коллективного Запада», полностью торговые связи еще не нарушены. Так, на днях в Орловскую область поступило 22 тонны семян люцерны синей сорта «Верко» первой репродукции. Интересно, что произведенные в Германии семена были ввезены в Орловскую область транзитом через Беларусь.

«В рамках осуществления карантинного фитосанитарного контроля проведена проверка товаросопроводительных документов и документов, подтверждающих сортовые и посевные качества семенного материала, — рассказали в ТУ Россельхознадзора. — В результате лабораторных исследований отобранных от продукции проб, проведенных ФГБУ «ЦНМВЛ», карантинных и генетически модифицированных организмов выявлено не было, семена соответствовали установленным требованиям. Разрешено использование семенного материала по назначению».

ИА «Орелград»