Житель Орловской области получил третий срок за пьяную езду

Мужчина оказался неисправимым правонарушителем.

В Орловской области вступил в силу обвинительный приговор, вынесенный судом Верховского района. Для подсудимого этот вердикт стал далеко не первым. Свой первый срок он получил в 2011 году, когда в Орле его признали виновным в незаконном наркообороте. А после «отсидки» этот же молодой человек дважды представал перед судом по обвинению в повторной пьяной езде. В 2018 году мировой суд Орловского района приговорил его за это к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и лишением водительских прав на два с половиной года. Ровно год спустя приговором Заводского районного суда орловец за повторную пьяную езду был приговорен к 1 году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Прав его тогда лишили на три года. Освободился из колонии он летом 2020-го. Судя по его дальнейшим действиям, изоляция от общества не способствовала исправлению данного гражданина. Как следует из материалов нового уголовного дела, в августе 2021 года он опять попался пьяным за рулем. В тот день мужчина употребил немалое количество спиртного, после чего сел за руль мотоцикла, одолженного им у приятеля. Нетрезвый водитель решил прокатиться до железнодорожного переезда, но был остановлен инспектором ДПС недалеко от своего дома. Тестирование показало, что предельная норма содержания алкоголя в крови у него была превышена в несколько раз.

В судебном заседании рецидивист вину в управлении мотоциклом, находясь в состоянии опьянения, признал полностью. Признал он и то, что сел пьяным за руль, имея непогашенную судимость за повторную пьяную езду. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 4 года и 6 месяцев. Таким образом, новый срок стал уже третьим для данного гражданина, полученным им за пьяную езду.

ИА «Орелград»