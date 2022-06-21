Чиновники объяснили запущенностью высокую смертность орловцев

Причина роста смертности была озвучена на заседании в облсовете.



Как уже рассказывал «Орелград», на заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов был заслушан доклад Контрольно-счетной палаты региона о проверке расходов на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Среди прочего было отмечено, что летальность больных с болезнями системы кровообращения в 2021 году составила 6,3 процента от общего количества таких пациентов. Причем смертность по указанной причине превысила ожидаемую величину в 2 раза. В связи с этим председатель профильного комитета Иван Дынкович попросил специалистов пояснить, какие меры принимаются в регионе для уменьшения числа смертности?

Ему ответила заместитель руководителя департамента здравоохранения Орловской области Ольга Дубова, которую процитировала пресс-служба регионального парламента: «Сейчас ведется активная работа в этом направлении. В связи с пандемией не проводилось мероприятий по профилактике заболевания среди населения. Появилось много запущенных случаев, поэтому и высокая летальность. Сейчас мы возвращаемся к прежнему режиму профилактической работы. При обследованиях выявляются пациенты из группы риска с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, они направляются в сосудистые центры».

По итогам заседания комитет рекомендовал департаменту здравоохранения оптимизировать систему распределения лекарств и принять меры по снижению летальности пациентов с болезнями системы кровообращения (БСК). Напомним, недавно областное правительство в обновленное редакции утвердило программу борьбы с БСК. В паспорте документа приведен анализ смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Из него следует, что в 2021 году в Орловской области наблюдался процесс увеличения общей смертности и смертности от болезней системы кровообращения. Она достигла уровня 957,2 случая на каждые 100 тысяч жителей региона.

В структуре смертности первое место занимает ишемическая болезнь сердца, от которой скончались 62,1 процента от общего числа умерших от БСК. Второе место заняли цереброваскулярные заболевания (16,1 процента), третье — инфаркт мозга (8,5 процента). Таким образом, показатель смертности от БСК в 2021 году в Орловской области определяли две нозологические формы: ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания, на долю которых сообща пришлось 78,3 процента смертей «сердечников». Специалисты говорят, что в основе данных нозологических форм лежат гипертоническая болезнь и атеросклероз.

Между тем, в Орловской области отмечается снижение роста смертности от гипертонической болезни. Так, в 2021 году летальность от нее снизилась по сравнению с 2020 годом на 3,7 процента и составила 39,4 случая на 100 тысяч населения (в 2020 году – 40,9 случая на 100 тысяч населения). Примечательно, что смертность населения Орловской области от ишемической болезни сердца в 2021 году тоже уменьшилась по сравнению с 2020 годом — на 6,2 процента. Летальность от острого и повторного инфаркта миокарда осталась почти на уровне 2020 года и составила 58 случаев на каждые 100 тысяч орловцев. Смертность от сердечной недостаточности в 2021 году снизилась на 34 процента и составила 4 случая на 100 тысяч населения. В то же время смертность от субарахноидального кровоизлияния в 2021 году выросла на 60 процента и составила 12,9 случая на 100 тысяч жителей. В целом в Орловской области за последние четыре года произошло увеличение смертности от БСК на 4,6 процента — с 914,8 случая на 100 тысяч населения в 2018 году до 957,2 случая в 2021 году.

ИА «Орелград»