Федеральный центр вложит в Орел 21 миллиард рублей

Деньги будут инвестированы в строительство и экологию.

Мэр Орла Юрий Парахин утвердил изменения, внесенные в паспорт ведомственной адресной инвестиционной программы города. Ее действие рассчитано на 2022-2026 годы. В новой редакции документа обновлены параметры финансирования и список объектов, которые его получат. Общий объем финансирования за указанные годы прогнозируется в сумме 24,779 миллиарда рублей. Из них за счет средств федерального бюджета в экономику Орла должно быть инвестировано 21,012 миллиарда. Данная сумма сопоставима с двумя годовыми бюджетами областной столицы. За счет средств бюджета Орловской области планируется инвестировать 3,28 миллиарда рублей, а доля самого Орла должна составить 486,773 миллиона. Главным куратором программы назначено городское управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства. В роли заказчика при заключении контрактов с подрядчиками будет выступать муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Орла».

Огромные, по меркам Орла, бюджетные средства планируется инвестировать в самые различные сферы. Например, значительная их часть будет направлена на формирование комплексной городской среды и «обеспечение архитектурно-пространственной выразительности». Документом предусмотрено строительство, реконструкция, реставрация и модернизация капитальных объектов, за счет чего, среди прочего, предполагается повысить инвестиционную привлекательность Орла и для частного бизнеса.

Программа предусматривает также «обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг». В рамках участия в национальном проекте «Демография» также предусмотрено «создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая увеличение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет». В рамках участия в нацпроекте «Образование» предусмотрена ликвидация двухсменного режима обучения в школах. Кроме того, документ обещает горожанам повышение качества питьевой воды. Добиваться этого чиновники планируют «посредством строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения с использованием перспективных технологий водоподготовки». Часть казенных средств традиционно вложат в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Одна из задач этого направления: снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, то есть аварийно-опасных участков.

ИА «Орелград»