Крупные финансовые нарушения всплыли в орловском техникуме

Аудиторы КСП раскрыли результаты очередного контрольного мероприятия.

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности затронула Орловский технологический техникум. Как сообщает Контрольно-счетная палата Орловской области, мероприятие было плановым. Нарушений выявлено немало. Например, нецелевое расходование бюджетных средств на 534,3 тысячи рублей было допущено при уплате техникумом налогов. Учреждением производились неправомерные расходы на медицинские услуги, оказываемые физическими лицами, не имеющими лицензии на право ведения такой деятельности. Всего за эти услуги были заплачено 156,5 тысяч рублей.

Переплата по зарплате и выплатам к ней составила 172,2 тысячи рублей. Нарушения условий соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий потянули на 411,8 тысячи. Например, по мнению аудиторов, в 2021 году за электроэнергию неправомерно были заплачены 335,4 тысячи рублей. Нарушения в сфере бухгалтерского учета составили 147,778 миллиона, в том числе искажение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год за счет завышения кадастровой стоимости земельного участка на 96,443 миллиона рублей. Кроме того, в отчете по состоянию на 1 января 2021 года не была отражена дебиторская задолженность по расчетам с учредителем на общую сумму 47,034 миллиона. Также выявлены искажения бухгалтерской документации по расчетам за тепло и начислениям зарплаты.

«Нарушения в сфере управления и использования имущества, находящегося в государственной собственности, составили 193,9 тысячи рублей, — говорится в отчете КСП. — По результатам проверки закупок товаров, работ и услуг установлено 24 факта нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок на общую сумму 2,347 миллиона. Иные нарушения и замечания, выявленные в ходе контрольного мероприятия, сложились в сумме 357 тысяч рублей. В ходе проверки представителями Контрольно-счетной палаты и сотрудниками образовательного учреждения установлены факты невыполненных и оплаченных работ при проведении текущего ремонта санитарной комнаты для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на сумму 17,5 тысячи рублей».

ИА «Орелград»