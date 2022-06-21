На Орловщине раскрыли менее половины преступлений

Правоохранители обнародовали статистику о криминальной обстановке в регионе.

Число совершенных в Орловской области преступлений перевалило за 3,5 тысячи. Об этом говорится в информации регионального управления МВД, которое оценило состояние оперативной обстановки по итогам пяти месяцев 2022 года. Общественно-политическая ситуация в регионе оставалась стабильной и существенного влияния на оперативную обстановку не оказывала, — подчеркнуто при этом в документе. Что касается цифр, то они таковы.

Всего за пять месяцев на территории Орловской области было зарегистрировано 3537 преступлений. Органами внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами за этот же период времени было раскрыто 1672 преступления, в том числе 361 преступление, относящееся к категориям тяжких и особо тяжких. Кстати, сокращение числа зарегистрированных преступлений отмечено в 17 районах региона. Наибольшим оно оказалось в Знаменском, Должанском, Покровском, Корсаковском и Малоархангельском районах.

«В структуре преступности 61,1 процента приходятся на преступления против собственности, — следует из информации регионального УМВД. — 12,8 процента составляют преступные посягательства против личности, 8,6 процента — экономической и коррупционной направленности, 5,5 процента — связанные с незаконным оборотом наркотических средств». По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в этом году в Орловской области меньше зарегистрировано разбойных нападений. Сократилось и количество выявленных фактов фальшивомонетничества. На прошлогоднем уровне держится статистика изнасилований.

ИА «Орелград»