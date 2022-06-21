Почти 4000 орловцев узнают о долгах по смс

Чтобы быть в курсе своих финансовых дел, они подключили специальную услугу.



Федеральная налоговая служба предоставляет налогоплательщикам удобную возможность оперативно получать информацию о возникшей недоимке и задолженности по пеням, штрафам, процентам по электронной почте или в смс-сообщениях. В Орловской области на текущий момент уже более 3830 налогоплательщиков получают эту услугу. Такие данные привели в региональном управлении ФНС России. Как уточнили в пресс-службе ведомства, для подключения услуги достаточно направить согласие на информирование о наличии задолженности по типовой форме.

«Согласие можно подать из «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц», принести в налоговую инспекцию на бумажном носителе лично, через представителя, направить по почте заказным письмом или передать в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, — перечисляют в управлении ФНС. — Такой формат информирования позволяет налогоплательщику своевременно отслеживать текущее состояние расчетов по уплате обязательных платежей и не допускать начисления пеней».

Кроме того, по электронной почте и смс абонент получают самую свежую и актуальную информацию о своем финансовом положении. Налоговики подчеркивают, что ведомственный онлайн-сервис предоставляет достоверные данные на текущую дату. В отличие от спам-рекламы, налоговая рассылка не будет надоедливой. Электронные письма и смс-сообщения абонентам рассылаются не чаще одного раза в квартал. Причем гражданин может в любой момент отказаться от этой услуге, написав налоговикам соответствующее заявление.

ИА «Орелград»