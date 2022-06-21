Правила пользования кредитами утвердили в Орловской области

Документ предназначен для муниципальных образований региона.



Правительство региона утвердило «Порядок предоставления, использования и возврата муниципальными образованиями Орловской области бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета». Подпись под документом поставил руководитель администрации губернатора Вадим Соколов, который на время отсутствия в регионе Андрея Клычкова принимал на себя губернаторские полномочия. Речь в документе идет о тех кредитах, которые выдаются городам и районам для погашения ранее взятых ими банковских займов.

Напомним, недавно Минфин России согласовал перечисление Орловской области четырех миллиардов рублей, из которых более трети предназначено для муниципальных образований. За счет этих средств они смогут, по сути, перекредитоваться. Федеральные деньги дойдут до муниципалитетов транзитом через региональный бюджет. Чтобы запустить данный механизм, потребовался новый порядок. Согласно ему, бюджетные кредиты предоставляются городам и районам для погашения их долговых обязательств по рыночным заимствованиям, сложившихся на 1 января 2022 года (проверять соответствие этой дате будут по данным муниципальных долговых книг) и подлежащих погашению в марте-декабре 2022 года. Фактически федеральный центр помогает орловским городам и районам исполнить те срочные обязательства, которые на них висят.

Решение о предоставлении бюджетного кредита применительно к каждому конкретному муниципальному образованию принимает правительство Орловской области. По условиям, такой заем не предоставляется муниципальному образованию, имеющему в текущем году просроченную задолженность по бюджетным кредитам, полученным ранее из областного бюджета. Новые кредиты предоставляются по процентной ставке, установленной в соответствии с законом Орловской области об областном бюджете на текущий финансовый год.

«Бюджетный кредит предоставляется на срок до 5 лет с погашением в 2025-2026 годах средств в объеме 25 процентов от суммы полученного кредита в каждом году, в 2027 году – оставшейся суммы полученного кредита с возможностью его досрочного погашения согласно графику возврата бюджетного кредита», — говорится в правительственном постановлении.

ИА «Орелград»