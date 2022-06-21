При поддержке орловских строителей прошел фестиваль «Футбол в сердце»

При поддержке группы компаний ОДСК и благотворительного фонда «Созидание» в Липецке 19 июня состоялся благотворительный спортивный фестиваль «Футбол в сердце».

На стадионе «Металлург» собрались более 5000 зрителей. Для них подготовили насыщенную спортивную и музыкальную программу. Стартовал фестиваль сражением между сборной звезд российского футбола (приняли участие Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Руслан Пименов, Александр Ширко, Елена Терехова и другие) и командой Липецкой области. Спортсмены вышли на поле с особыми детьми – участниками инклюзивных футбольных проектов Липецка и Воронежа. В перерывах между таймами ветераны футбола провели мастер-класс, а дети сыграли небольшую игру.

«Проект «Инклюзивный футбол» – уникальный на сегодняшний день в России, — подчеркивает директор фонда «Созидание» Екатерина Пухликова. — Благодаря ему дети с аутизмом и синдромом Дауна могут окунуться в мир обычного детства, общаться со сверстниками и мечтать о спортивных достижениях».

Фестиваль «Футбол в сердце» проводится уже второй раз. Подобные проекты должны вывести спорт на новый уровень. Ведь это не только высокие достижения отдельных людей, но массовый досуг, способ приятного общения и объединения.

Матч звезд и сборной завершился в пользу гостей с результатом 8:6. Спонсорам праздника на сцене вручили благодарственные письма.

ИА «Орелград»

(Фото Сергея Кожевникова).