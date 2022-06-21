В Орле маршрутка попала в аварию около автовокзала, есть пострадавшие

21.6.2022 | 13:00 Новости, Происшествия

Автомобиль «Хендэ Солярис», ехавший в сторону Карачевского шоссе, врезался в маршрутку, которая ехала по Комсомольской.

Вчера днем в районе орловского автовокзала произошла авария с участием маршрутки, пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Вчера в 11 часов дня 47-летний водитель автомобиля «Хендэ Солярис» ехал по Комсомольской в направлении Карачевского шоссе. На перекрестке Карачевского шоссе и Комсомольской он врезался в микроавтобус «Тула 2221», который ехал прямо в направлении 909 квартала.

Пострадали два пассажира — 45-летняя женщина, находившаяся в «Хендэ» и 53-летний мужчина, бывший пассажиром автобуса. Оба они получили телесные повреждения.

ИА «Орелград»

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