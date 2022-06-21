В Орле продлят пешеходную зону от площади Ленина до Горпарка

Центр Орла может стать полностью пешеходным.
Мэрия Орла планирует расширить пешеходную зону от площади Ленина до Горпарка. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
В качестве обоснования власти ссылаются на результаты голосования, которое на протяжении пяти дней проходило на платформах мэрии в социальной сети VK и мессенджере Telegram. К слову, в «народном волеизъявлении» приняло участие менее полутора тысяч орловцев, а возможно и меньше — формат голосования не только не исключал многократное использование страниц-дублеров, но и позволял использовать любое количество аккаунтов, де-факто принадлежащих одному человеку.
После публикации новости орловцы сразу подвергли критике формат обсуждения важного вопроса. И мнение большинства комментаторов было практически идентичным:
- «Население города Орла — 300 000 человек. Как??! основываясь на мнении менее 1% населения города вы проводите опрос и принимаете решение. Что это???)»,
- «1452 жителя определили схему движения транспорта в городе? Круто»,
- «Зато какой красивый заголовок «Жители поддержали идею …..». Вы напишите правду «0,3% жителей высказалась за изменение движения транспорта в центре города. Нс основе этого волеизъявления народа мы принимаем очень спорное решение без учета мнения жителей близлежащих домов». Таков уровень компетенции наших чиновников»,
- «Что за бред? О существовании голосования, да ещё и вашей группы в соц сети мало кто знает?! Голосование должно проходить на госуслугах или спец платформах, вы бы ещё у себя в кабинетах листочками обменялись и назвали это голосованием жителей».
Представители мэрии, в свою очередь, предложили горожанам отложить другие дела и мониторить обновления на официальных платформах городской администрации:
- «Опрос проводился на нашем ресурсе в ВК и в Телеграме. Принято свыше 2 тысяч голосов. Жители должны быть заинтересованы в будущем своего города. На будущее, пожалуйста, следите за нашими новостями, чтобы ни один опрос не обошёлся без Вашего мнения»,
- «Привлекайте своих друзей, родственников, коллег по работе! Эти 2000 человек высказались, их волю и выполнили. Нельзя держаться в стороне, а потом говорить, что что-то сделали по так, как хотелось бы. Нужно уметь высказывать своё мнение».
Отметим, что окончательное решение пока еще не принято, и «общественное обсуждение» является лишь одним из этапов изменения схемы организации движения в центре города.
ИА «Орелград»