В Орле продлят пешеходную зону от площади Ленина до Горпарка

Центр Орла может стать полностью пешеходным.

Мэрия Орла планирует расширить пешеходную зону от площади Ленина до Горпарка. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В качестве обоснования власти ссылаются на результаты голосования, которое на протяжении пяти дней проходило на платформах мэрии в социальной сети VK и мессенджере Telegram. К слову, в «народном волеизъявлении» приняло участие менее полутора тысяч орловцев, а возможно и меньше — формат голосования не только не исключал многократное использование страниц-дублеров, но и позволял использовать любое количество аккаунтов, де-факто принадлежащих одному человеку.

После публикации новости орловцы сразу подвергли критике формат обсуждения важного вопроса. И мнение большинства комментаторов было практически идентичным:

«Население города Орла — 300 000 человек. Как??! основываясь на мнении менее 1% населения города вы проводите опрос и принимаете решение. Что это???)»,

«1452 жителя определили схему движения транспорта в городе? Круто»,

«Зато какой красивый заголовок «Жители поддержали идею …..». Вы напишите правду «0,3% жителей высказалась за изменение движения транспорта в центре города. Нс основе этого волеизъявления народа мы принимаем очень спорное решение без учета мнения жителей близлежащих домов». Таков уровень компетенции наших чиновников»,

«Что за бред? О существовании голосования, да ещё и вашей группы в соц сети мало кто знает?! Голосование должно проходить на госуслугах или спец платформах, вы бы ещё у себя в кабинетах листочками обменялись и назвали это голосованием жителей».

Представители мэрии, в свою очередь, предложили горожанам отложить другие дела и мониторить обновления на официальных платформах городской администрации:

«Опрос проводился на нашем ресурсе в ВК и в Телеграме. Принято свыше 2 тысяч голосов. Жители должны быть заинтересованы в будущем своего города. На будущее, пожалуйста, следите за нашими новостями, чтобы ни один опрос не обошёлся без Вашего мнения»,

«Привлекайте своих друзей, родственников, коллег по работе! Эти 2000 человек высказались, их волю и выполнили. Нельзя держаться в стороне, а потом говорить, что что-то сделали по так, как хотелось бы. Нужно уметь высказывать своё мнение».

Отметим, что окончательное решение пока еще не принято, и «общественное обсуждение» является лишь одним из этапов изменения схемы организации движения в центре города.

ИА «Орелград»