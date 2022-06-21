В Орловской области насчитывается 259 предпринимателей, воспользовавшихся кредитными каникулами

Мера поддержки предназначена для представителей более чем 70 видов бизнеса, пострадавших от введения санкций.

259 орловских предпринимателей воспользовались возможностью уйти на кредитные каникулы. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Подобные возможности были еще в марте предусмотрены правительством России и Банком России в качестве поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса, которых могли затронуть санкции. Мера поддержки рассчитана на представителей более чем 70 видов бизнеса, включая сельское хозяйство, оптовую и розничную торговлю, общепит, медицину и т.д.

«Одобрено 93% всех поданных заявок на кредитные каникулы. Важно знать, что банк, МФО, КПК — не имеет права отказать в предоставлении кредитных каникул тем, кто подходит по установленным законом критериям. Если же конкретный случай все же не подходит под условия кредитных каникул, можно обратиться к кредитору и обсудить возможные варианты реструктуризации по какой-либо из собственных программ банка. Это может быть, например, уменьшение размера ежемесячных платежей за счет увеличения срока погашения долга. Банк России рекомендовал кредиторам идти навстречу заемщикам в сложных ситуациях», — говорит начальник экономического отдела орловского отделения Банка России Наталья Киселева.

Обратиться за кредитными каникулами можно до 30 сентября 2022 года.

ИА «Орелград»