В суд передано дело орловца, задушившего собутыльницу веревкой

21.6.2022 | 12:02 Закон и порядок, Новости

Убийство произошло во Мценске в марте этого года.

Во Мценске в суд передано уголовное дело местного жителя, которого обвиняют в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он задушил свою собутыльницу.

По сообщению пресс-службы прокуратуры, трагедия произошла в марте этого года в комнате общежития. 57-летний обвиняемый распивал спиртные напитки со своей знакомой, и в ходе застолья возник словесный конфликт.

Мужчина нанес потерпевшей несколько ударов по голове и туловищу, после чего задушил ее веревкой. Женщина скончалась на месте происшествия.

Уголовное дело было возбуждено по статье «убийство». Мценский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение, и теперь дело рассмотрит Мценский районный суд.

ИА «Орелград»

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