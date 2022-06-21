В суд передано дело орловца, задушившего собутыльницу веревкой

Убийство произошло во Мценске в марте этого года.
Во Мценске в суд передано уголовное дело местного жителя, которого обвиняют в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он задушил свою собутыльницу.
По сообщению пресс-службы прокуратуры, трагедия произошла в марте этого года в комнате общежития. 57-летний обвиняемый распивал спиртные напитки со своей знакомой, и в ходе застолья возник словесный конфликт.
Мужчина нанес потерпевшей несколько ударов по голове и туловищу, после чего задушил ее веревкой. Женщина скончалась на месте происшествия.
Уголовное дело было возбуждено по статье «убийство». Мценский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение, и теперь дело рассмотрит Мценский районный суд.
ИА «Орелград»