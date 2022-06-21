В Заводском районе Орла на две недели отключили горячую воду

Район «фабрики Восход» и 909 квартал.

Многие жители Заводского района Орла на две недели остались без горячей воды. В основном, это жители 909 квартала и района «фабрики Восход».

По сообщению пресс-службы мэрии, отключения носят плановый характер и коснутся жильцов следующих домов:

ул. Васильевская, 127, ул. Достоевского, 4, 6, 10, ул. Садовского, 2, 3, 4, ул. Красина, 5А (детский сад №86), ул. Планерная, 53, 57, 59, 61, 65, 67, 69, ул. Машкарина, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, ул. Саханская, 3, ул. Чечневой, 1, ул. Кромская, 8, 9, 10 (секции Д, Е, Г, Ж).

До 23 июня с той же проблемой столкнутся жители домов по адресам:

ул. Латышских Стрелков, 1, 3, 6, 14, 16, пер. Молодогвардейский, 6, 21, 23, пер. Комсомольский, 22.

Кроме этого, до 28 июня не будем горячей воды в доме по адресу Автовокзальная, 77А.

ИА «Орелград»