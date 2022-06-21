Завод «Орловский Асфальт» попал под проверку после многочисленных жалоб

Жители Северного района Орла, возмущенные качеством воздуха, добились начала прокурорской проверки.

Прокуратура Орловской области объявила о проведении проверки в отношении предприятия «Орловский Асфальт», расположенного в Северном районе Орла. Мероприятие обусловлено огромным количеством жалоб местных жителей на нарушения законодательства об охране окружающей среды и об охране атмосферного воздуха.

Претензии жителей улиц Родзевича-Белевича, Металлургов и Бурова связаны с качеством воздуха, которое резко ухудшилось в начале этого лета. Справедливо опасаясь за свое здоровье, они стали обращаться во все инстанции, даже записав обращение к Президенту России Владимиру Путину.

Прокуратура же побывала на объекте накануне, и известны некоторые подробности:

«Проверка проводится с привлечением специалистов органов экологического и санитарного надзора. При установлении фактов превышения нормативов предельно-допустимых выбросов, несоответствия качества воздуха установленным нормативам и выявлении иных нарушений природоохранного законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили в надзорном ведомстве.

Помимо прокуратуры, озабоченность ситуацией уже проявили в Роспотребнадзоре, а губернатор Орловской области Андрей Клычков во вчерашнем прямом эфире в соцсетях заверил жителей региона том, что «пробы взяты» и «подключились все службы».

ИА «Орелград»