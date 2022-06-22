Орловских росгвардейцев более 3000 раз поднимали по тревоге

Сотрудники Росгвардии отработали вызовы на охраняемые объекты.



В текущем году сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Орловской области уже более 3000 раз выезжали по сигналу «Тревога». Как уточнили в пресс-службе этого ведомства, бойцы реагировали на экстренные вызовы, поступавшие с охраняемых объектов. Также сообщается, что группами задержания, находящимися на маршрутах патрулирования, в текущем году было пресечено свыше 130 административных правонарушений. По подозрению в совершении различных правонарушений они задержали 190 граждан.

«В начале рабочей недели на пульт централизованной охраны УВО по городу Орлу поступило сообщение о срабатывании «тревожной кнопки» в одном из сетевых магазинов Железнодорожного района города, — такой пример привели в ведомстве. — Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы выяснили, что неизвестный мужчина ведет себя агрессивно. Со слов продавцов торгового заведения данный мужчина в ходе конфликта разбил стеклопакет входной двери».

Неадекватного «покупателя» задержали. Интересно, что им оказался приезжий – дебош в торговой точке устроил 21-летний уроженец Малоархангельского района. Теперь с ним разбираются сотрудники полиции, которым его передали росгвардейцы. В региональном Управлении Росгвардии напоминают, что вневедомственная охрана круглосуточно несет службу по охране общественного порядка в зонах постов и маршрутов патрулирования. За минувшую неделю благодаря оперативным действиям росгвардейцев краж с охраняемых объектов не было допущено.

К слову, на днях сотрудники орловской Росгвардии проверили спортивную подготовку школьников. Мероприятие прошло в рамках акции «Каникулы с Росгвардией», а его участниками стали более пятидесяти воспитанников школы №29 им. Мельникова. Как уточнили в ведомстве, ученики приняли участие в ежегодной военно-спортивной эстафете росгвардейцев: прошли полосу препятствий из десяти этапов, соревновались в скорости перемещения ящиков с условными грузами, развитии навыков товарищества и взаимовыручки.

ИА «Орелград»