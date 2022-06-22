УФСИН и омбудсмен договорились сотрудничать

Соглашение о взаимодействии подписали Наталия Балашова и Владимир Волосевич.



В Орле состоялась процедура подписания очередного соглашения о взаимодействии. Своими подписями документ скрепили уполномоченный по правам человека в Орловской области Наталия Балашова и начальник УФСИН России по Орловской области Владимир Волосевич. Как рассказали в пресс-службе регионального управления ФСИН, взаимопонимание было достигнуто в ходе рабочей встречи, которую провели стороны. Речь идет о соглашении, предусматривающем взаимодействие сторон по соблюдению и защите прав и свобод подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

«Для организации взаимодействия и координации совместной деятельности предусмотрена возможность взаимного обмена информацией, проведение выездов, рассмотрение на рабочих заседаниях их результатов, совместное изучение и рассмотрение жалоб, обмен текущей информацией о фактах нарушений основных прав и законных интересов лиц, содержащихся под стражей, — уточнили в пресс-службе УФСИН. — В ходе встречи отмечена важность взаимодействия с общественными объединениями по осуществлению контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания».

В ведомстве также добавили, что сделан «еще один важный шаг в укреплении соблюдения прав и свобод человека в уголовно-исполнительной системе области», а также заложена основа для еще более продуктивной совместной работы. К слову, по состоянию на 1 апреля 2022 года в учреждениях регионального УФСИН содержалось 3537 человек. По данным ведомства, в первом квартале текущего года в исправительных учреждениях и подразделениях были обеспечены законность и правопорядок. В учреждениях созданы надлежащие условия для отбывания наказания, обеспечены основные гражданские, социальные и культурные права: на жизнь, личную безопасность, свободу от пыток, жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения, на медицинскую помощь и судебную защиту.

Отмечается также, что обеспечению благоприятных условий содержания и развитию социальных навыков жизни на свободе способствует совместная деятельность исправительных учреждений и уполномоченного по правам человека, уполномоченного по правам ребенка, общественной наблюдательной комиссии и общественного совета при УФСИН. Добавим, что по официальным данным фактическая средняя норма жилой площади в расчете на 1 человека в режимных учреждениях региона соответствует требованиям действующего законодательства. Санитарно-эпидемиологическое состояние помещений (камер, комнат общежитий, подсобных помещений), предназначенных для размещения подозреваемых, обвиняемых и осужденных, контролируется ведомственной санитарно-эпидемиологической службой.

ИА «Орелград»