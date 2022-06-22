В Орле узаконят рекламу на крышах

Крышные рекламные конструкции на крупных зданиях внесут в правила благоустройства.



Власти города Орла подготовили проект внесения изменений в «Правила благоустройства и санитарного содержания». Документ уже внесен на рассмотрение депутатов Орловского горсовета мэром областной столицы. Предполагается рассмотреть и принять его в первом чтении на июньской сессии. Правила дополнят пунктами, регламентирующими механизм размещения рекламы на крышах наиболее крупных зданий. Дело в том, что действующими правилами благоустройства не регламентируется размещение информационных конструкций на зданиях, площадь которых составляет не менее 800 квадратных метров.

К числу таковых, например, относятся здания торговых и развлекательных центров, кинотеатров, театров и цирков. Получается, что крышная реклама на таких зданиях оказалась как бы вне правового поля. Такая ситуация создает правовой казус, который ставит самих предпринимателей в неоднозначное, с точки зрения закона, положение. Самый простой способ его устранить – внести в городские правила соответствующие изменения. Поправки решили внести в раздел 12 «Требования к информационным конструкциям, их размещению и содержанию на территории городского округа».

Прежде всего, юридические лица и индивидуальные предприниматели — собственники зданий, площадь которых составляет не менее 800 квадратных метров — получат право размещать настенные и крышные информационные конструкции. Им придется соблюдать ряд обязательных требований. Например, в описании указано, что крышные информационные конструкции представляют собой объемные символы (без использования подложки), которые должны быть оборудованы подсветкой. Будет регулироваться и высота таких конструкций. Она не должна превышать двух метров для 1-3-этажных объектов, трех метров — для 4-7-этажных объектов, четырех метров для объектов выше семи этажей.

Изображение товарного знака в составе крышной информационной конструкции не должно превышать указанные параметры более чем на 20 процентов. Длина крышной информационной конструкции не должна превышать 50 процентов длины фасада, вдоль которого она размещается. Также предлагается ввести запрет на размещение крышных информационных конструкций на зданиях, строениях и сооружениях, являющихся объектами культурного наследия, то есть на домах-памятниках. Исключение будет сделано для случаев восстановления ранее существовавших информационных конструкций, являющихся объектами культурного наследия.

ИА «Орелград»