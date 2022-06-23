Названы проблемы Орловской области: дороги, выбросы асфальтного завода и Парахин

Также внимание экспертов привлекли недоплата учителям из орловской школы № 32, дефицит товаров и лекарств и рост цен.

Низкое качество управления мэра Орла названо одной из главных социальных проблем орловского губернатора Клычкова. Такой вывод сделали эксперты, проводившие исследование авторитетного телеграмм-канала «Незыгарь» «Мониторинг острых социальных проблем в субъектах РФ».

Самые важные орловские проблемы совпадают с трудностями, которые испытывают и другие регионы: рост цен, дефицит товаров и лекарств, однако на Орловщине выявлены и «экслюзивные» проблемы.

Это низкое качество дорог в Глазуновском районе, недоплата учителям из орловской школы № 32, выбросы асфальтных заводов и упомянутая деятельность орловского градоначальника.

Отметим, что сам губернатор Андрей Клычков не считает мэрство Парахина проблемой. Он многократно заступался перед общественностью за мэра, в том числе — после официального возбуждения уголовного дела по статье «превышение должностных полномочий».

ИА «Орелград»