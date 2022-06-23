Облсуд отклонил жалобу лишенного прав экс-сотрудника СК

В апелляции была рассмотрена жалоба Николая Панасюка.



В Орле получила продолжение нашумевшая история с лишением водительских прав Николая Панасюка, теперь уже бывшего сотрудника регионального Следственного управления Следственного комитета России. Напомним, эта история дошла даже до главы ведомства Александра Бастрыкина. Высокопоставленный, на тот момент, сотрудник СУ СК 22 февраля 2022 года попался гаишникам пьяным за рулем. На него составили административный протокол, а в мае Северный районный суд вынес решение – за управление автомобилем в состоянии опьянения Панасюк был наказан административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на полтора года.

Это постановление было обжаловано в Орловский областной суд. Как сообщила пресс-служба облсуда, в своей жалобе Панасюк просил об отмене постановления судьи районного суда и прекращении производства по делу ввиду отсутствия состава административного правонарушения. Однако облсуд указал, что с учетом анализа имеющихся в деле доказательств в их совокупности, а также конкретных обстоятельств дела судья первой инстанции пришел к обоснованному выводу о привлечении Панасюка к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. «Таким образом, постановление судьи Северного районного суда города Орла в отношении Н. Панасюка оставлено без изменения, а его жалоба – без удовлетворения», — резюмирует пресс-служба облсуда.

В нашем распоряжении имеется постановление суда первой инстанции, по которому можно судить о случившемся. Из него следует, что 22 февраля 2022 года около 21 часа 30 минут Панасюк управлял автомобилем «Фольксваген Поло». Его для проверки остановил наряд ДПС, дежуривший в Северном районе. Кстати, выступивший в качестве свидетеля инспектор отдельного СБ ДПС ГИБДД УМВД России по Орловской области пояснил, что именно он останавливал транспортное средство Панасюка. С его слов выходит, что тот сначала не остановился, проехав до светофора, и только на светофоре произвел остановку.

Инспектор пояснил, что от водителя исходил запах алкоголя, в связи с чем ему было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте. Однако тот отказался, сославшись на коронавирус, но согласился проехать в медицинское учреждение. После этого на патрульном автомобиле Панасюка доставили в Орловский наркологический диспансер, а затем в отношении него был составлен административный материал. Во время прохождения медицинского освидетельствования гаишник и его напарник находились около патрульного автомобиля «Шкода».

Из материалов также следует, что в суде первой инстанции Панасюк вину в совершении административного правонарушения не признал, при этом пояснив, что он не управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. «В тот день алкоголь не употреблял, ехал домой с семьей. Считает, что действия инспекторов ГИБДД носят провокационный характер, связанный со служебной деятельностью. Факт отсутствия в его организме алкоголя подтверждается справкой о результатах химико-токсикологических исследований, выданной БУЗ Орловской области «Орловский наркологический диспансер», в соответствии с которой, в сданных им анализов, в тот же день, не уезжая из медицинского учреждения, прямо после первичного освидетельствования», — говорится в постановлении суда.

Кроме того, он не согласился с основанием остановки транспортного средства. Как следует из материалов, «экипаж инспекторов ГИБДД в период времени с 18 часов 29 минут до 20 часов 36 минут 22 февраля 2022 г. отслеживал его транспортное средство на автостоянке следственного управления по Орловской области… за три часа до остановки транспортного средства и за 12 км от места его остановки».

ИА «Орелград»