Орловский доброволец Раевский вернулся с передовой

Имперский флаг с памятными подписями сослуживцев отправится на выставку в центральный аппарат ЛДПР.

Орловец Антон Раевский, в апреле добровольно отправившийся на фронт, вернулся домой живым и невредимым. Об этом сообщается в VK-сообществе орловского отделения ЛДПР.

Раевский, в прошлом принимавший участие в вооруженных конфликтах на территории Чеченской Республики, ДНР и ЛНР, служил в Запорожской области и был назначен командиром взвода.

По его словам, среди сослуживцев было немало земляков:

«Я горд за наших парней. Особенно, как командир взвода, хотел бы отметить расчет УТЕСа — два добровольца из Мценска под позывными Вода и Кочегар, а также бойца своего доблестного 3 взвода 2 роты «БАРС 8″ пулемётчика под позывными Гриша, который родом из Свердловского района Орловской области, водителя УРАЛа Колу из Орла. Надеюсь, моих парней однажды наградят».

В целом же, Антон Раевский, как и прежде, бодр и оптимистичен:

«Касательно самой Специальной военной операции, то, если коротко, было жарко. Но боевой дух наших российских добровольцев не сломить. Правда на нашей стороне. Победа будет за нами! Слава России!»

Перед возвращением домой доброволец собрал на своем имперском флаге памятные подписи сослуживцев, а в Орле знамя было передано региональному отделению ЛДПР. В последствии оно будет передано в центральный аппарат:

«Антон привез с собой атрибут, символизирующий единство и братство своей роты – имперский флаг с памятными подписями своих сослуживцев. Флаг он подарил Орловскому региональному отделению ЛДПР, а мы в свою очередь, передадим его на выставку в Центральный Аппарат ЛДПР. О самоотверженности членов ЛДПР, которые защищают наше государство, должны знать все. Мы гордимся своими партийцами».

ИА «Орелград»