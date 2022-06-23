Свыше шести центнеров наркотиков изъяли на Орловщине

Правоохранители оценили масштабы наркоторговли в Орловской области.

В Орловской области за пять месяцев 2022 года в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ выявлено 195 преступлений. Об этом говорится в информации регионального управления МВД о состоянии оперативной обстановки. В ведомстве подчеркнули, что 82 из указанных преступлений были совершены в крупном и особо крупном размерах. Доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в общей структуре преступности по итогам пяти месяцев составила 5,5 процента.

«Из незаконного оборота совместно с другими правоохранительными ведомствами изъято 60,7 килограмма наркотических средств и психотропных веществ, — говорится в официальной информации регионального управления МВД. — К уголовной ответственности привлечено 109 лиц. Пресечено 298 административных правонарушений по линии незаконного оборота наркотиков, к ответственности привлечено 223 физических лица».

Напомним, в Орловской области продолжается месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. Как подметила пресс-служба УМВД, подобное широкомасштабное мероприятие проводится в регионе уже несколько лет подряд. В его рамках особое внимание уделяется формированию негативного отношения к наркотикам в молодежной среде. Так, в рамках месячника проводятся выезды в муниципальные районы передвижной антинаркотической бригады «Автобус в будущее».

Также в регионе проводятся семинары педагогов по вопросам профилактики наркомании, участие в которых принимают врачи-наркологи. Проводятся встречи и беседы с трудовыми коллективами по вопросам предупреждения незаконного оборота наркотиков и профилактики наркомании. В программу месячника входят и акции, «направленные на выявление негативных привычек несовершеннолетних, формирование здорового образа жизни и профилактику употребления наркотических веществ, информирование родителей».

ИА «Орелград»