В Орел привезут мощи Оптинских старцев

Верующие смогут поклониться православной святыне.



В Успенский (Михаило-Архангельский) собор города Орла 25 июня будут доставлены мощи преподобных Оптинских старцев. Встречу ковчега со святыней возглавит митрополит Орловский и Болховский Тихон. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Святыню доставят из строящегося в Ливенском районе храма преподобного Нектария Оптинского. Он возводится в поселке Ямском. Ранее мощи преподобных Оптинских старцев были переданы туда по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Возле мощей будет организован сбор пожертвований для окончания строительства ливенского храма, — дополняет информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. — Поклониться святыне в Успенском (Михаило-Архангельском) соборе Орла можно будет в течение месяца».

Ковчег с мощами должен быть доставлен в 17 часов. Согласно программе, по окончании встречи святых мощей митрополит Орловский и Болховский Тихон совершит в Успенском соборе Орла всенощное бдение. А уже следующим утром архиерейская литургия пройдет в микрорайоне «Зареченский» — в Неделю 2-ю по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской просиявших. Митрополит Тихон возглавит Божественную литургию в храме мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

ИА «Орелград»