В Орле подорожали лимоны и шоколад

Аналитики оценили динамику изменения цен на продукты питания.



В мае 2022 года на потребительском рынке Орловской области цены и тарифы на товары и услуги по сравнению с предыдущим месяцем в среднем не изменились. Но с начала года они повысились на 12,7 процента. Такие оперативные данные приводит Орелстат. Аналитики подсчитали, что в мае почти на 1 процент подорожали продукты питания. Однако за счет параллельного удешевления товаров непродовольственной группы инфляции в отчетном месяце региону удалось избежать. Что касается продуктов, то и на них цены варьировались в обе стороны.

Так, список самых подорожавших продуктовых товаров в мае 2022 года в Орловской области возглавили лимоны. Средняя цена на них сложилась на уровне 166,61 рубля за килограмм, а месячный рост цены составил 27,4 процента. На втором месте оказался лук репчатый, подорожавший за месяц на 18,3 процента. Его средняя цена составила по итогам мая 53,7 рубля за килограмм. Далее следуют маргарин, стоимость которого выросла на 13,1 процента, бараночные изделия – на 11,7 процента и шоколад – на 11 процентов. Последний можно приобрести в среднем за 1021,53 рубля за килограмм.

Список подешевевших продовольственных товаров тоже довольно широк. Многие из них отметились традиционным сезонным снижением цены. Неудивительно, что лидерами тут оказались свежие огурцы, чеснок и белокочанная капуста, цены на которые снизились на 28,2, 20,2 и 18,6 процента соответственно. Средняя цена на яйца куриные за месяц снизилась на 16,2 процента и опустилась до отметки 69,06 рубля за десяток. Кроме того, на 11 процентов подешевели свежие помидоры, которые в регионе продаются по 170,8 рубля за килограмм в среднем. Отметим, что на 7,7 процента подешевели и груши, а вот яблоки немного подорожали.

Среди товаров, цены на которые опустились, можно также назвать сахар-песок, соль поваренную, пшеничную муку, гречневую крупу, свинину и питьевое молоко коровье. В то же время в регионе немного подорожали хлеб и хлебобулочные изделия, сливочное и подсолнечное масло, рыба, куры, баранина, говядина, пшено и вермишель. На 10,5 процента подорожал картофель, что тоже связано с сезонным фактором. С прилавков постепенно исчезает картошка прошлогоднего урожая, которую замещает картошка нового урожая. Учитывая то, что она пока «молодая», цены на нее определяются относительно небольшим предложением и повышенным спросом.

ИА «Орелград»