В Орловской области запретили убивать и есть неизвестных животных

Жителям региона напомнили о введении новых ветеринарных правил.



Управление ветеринарии Орловской области напомнило жителям и предприятиям региона о том, что с 1 сентября 2022 года вступит в силу приказ Минсельхоза РФ. Документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Приказом утверждаются новые «Ветеринарные правила убоя животных и ветеринарные правила назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя (промысла) животных, предназначенных для переработки и (или) реализации». Он будет действовать до 1 сентября 2028 года, некоторые его положения вступят в силу с 1 марта 2023 года.

«Ветеринарными правилами убоя животных определены основные требования к животным, направляемым на убой, условиям их перемещения на убой, а также к местам, предназначенным для убоя, — следует из сообщения управления ветеринарии Орловской области. — Указаны сроки, порядок и условия проведения убоя животных». Кроме того, в документе указаны особенности проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя животных на рынках. Определены основные требования к условиям, порядку и срокам проведения ветеринарного клеймения мяса и продуктов убоя.

Например, новые правила запрещают направлять на убой для дальнейшего использования в пищевых целях неидентифицированных животных. Запрет также касается больных или подозреваемых в заболевании животных. Кроме того, нельзя направлять на убой животных, обработанных препаратами для защиты насекомых или в отношении которых применялись лекарственные средства для ветеринарного предназначения. Запрет касается и лекарственных препаратов, использовавшихся для откорма, лечения и профилактики заболеваний свиней, лошадей, КРС и др.

ИА «Орелград»