В Северном районе Орла четыре человека пострадали в крупной аварии

23.6.2022 | 15:01 Закон и порядок, Новости

На перекрестке Московского шоссе и улицы Металлургов столкнулись три автомобиля.

Вчера вечером четыре человека пострадали в результате автомобильной аварии, которая случилась на пересечении Московского шоссе и улицы Металлургов.

По сообщению пресс-службы УГИБДД, в 19.20 37-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» врезался в «Мицубиси Лансер» в районе дома № 153 по Московскому шоссе. В результате удара «Мицубиси», в свою очередь, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2104.

Пострадали 51-летняя женщина, находившаяся в салоне ВАЗа, а также пассажиры «Мицубиси» — женщины 20, 62 и 82 лет. Все они получили телесные повреждения, но были отпущены после медицинского осмотра.

ИА «Орелград»

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