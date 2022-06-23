В Северном районе Орла четыре человека пострадали в крупной аварии

На перекрестке Московского шоссе и улицы Металлургов столкнулись три автомобиля.

Вчера вечером четыре человека пострадали в результате автомобильной аварии, которая случилась на пересечении Московского шоссе и улицы Металлургов.

По сообщению пресс-службы УГИБДД, в 19.20 37-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» врезался в «Мицубиси Лансер» в районе дома № 153 по Московскому шоссе. В результате удара «Мицубиси», в свою очередь, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2104.

Пострадали 51-летняя женщина, находившаяся в салоне ВАЗа, а также пассажиры «Мицубиси» — женщины 20, 62 и 82 лет. Все они получили телесные повреждения, но были отпущены после медицинского осмотра.

ИА «Орелград»