Банкротов стало меньше в Орле

Налоговики зафиксировали снижение числа разорившихся организаций.



В Орловской области снизилось количество банкротов: за январь-май 2022 года в процедурах банкротства погашено 127,2 миллиона рублей задолженности. Количество должников организаций, находящихся в банкротстве, снизилось на 7,8 процента. Такие оперативные данные приводит пресс-служба регионального управления ФНС России. По состоянию на 1 июня 2022 года в процедурах банкротства в регионе в целом находится 1100 должников. Общая сумма их задолженности по платежам, администрируемым налоговиками, составляет 1,024 миллиарда рублей.

«Из них 107 организаций с задолженностью 954 миллиона рублей, а также 993 индивидуальных предпринимателя, включая физлиц, с задолженностью 70 миллионов рублей», — говорят в УФНС. При этом в ведомстве напомнили, что именно Федеральная налоговая служба является уполномоченным органом исполнительной власти, обеспечивающим представление в делах о банкротстве. С точки зрения закона банкротство — это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

Также ведомство сообщает, что в целом по России на информирование о своих налоговых долгах на сегодняшний день подписались уже более 1 миллиона граждан и организаций — физических и юридических лиц. Речь идет о рассылке сообщений о задолженности по налогам. Такой сервис от ФНС России становится все популярнее. Для сравнения: в декабре 2021 года было зарегистрировано всего 28 тысяч подписчиков, то есть за первое полугодие 2022 года эта цифра выросла в 35 раз. Непосредственно в Орловской области о своих долгах по смс узнают уже более 3800 налогоплательщиков.

«Услуга бесплатная, а чтобы ею воспользоваться, нужно подать согласие на информирование лично, направить по почте или через представителя, — говорят налоговики. — Самый быстрый и удобный способ подписки предоставлен в «Личном кабинете налогоплательщика – физического лица». Для этого достаточно в разделе «Обращения по жизненным ситуациям» выбрать форму документа «Согласие (отказ) на информирование о задолженности», определить удобный способ информирования (смс или е-mail) и подписать документ. Организации могут подать согласие на информирование по телекоммуникационным каналам связи».

ИА «Орелград»