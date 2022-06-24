Действия Байдена отразились на орловской рекламе

Бороться с негативным воздействием санкций решили преференциями.



В Орле зафиксирован довольно неожиданный эффект от введения западных санкций. Байден и компания рассчитывали обрушить экономику России, но добились того, о чем, вероятно, и не думали. Как сообщили в пресс-службе Орловского горсовета народных депутатов, недавно в мэрию обратились представители малого и среднего бизнеса, работающие на рынке наружной рекламы в Орле. Они попросили оказать им поддержку «в связи с невозможностью осуществлять свою деятельность в полном объеме». Причиной этого назван массовый отказ рекламодателей от распространения наружной рекламы в связи с введенными иностранными санкциями.

«В силу специфики деятельности операторы наружной рекламы пользуются муниципальными земельными участками и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, для установки и эксплуатации рекламных конструкций независимо от наличия доходов от размещения рекламы, — уточнили в парламентской пресс-службе. — Это является значительной долей затрат в бюджете компаний».

Власти города откликнулись на призыв о помощи и ввели контрмеры. На очередной сессии горсовета было принято решение о предоставлении отсрочки платежей на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Орле за июнь, июль и август этого года. Заплатить за указанный период надо будет не позднее 31 декабря, пени бизнесу обещают не начислять. Как говорят власти, на бюджете города данная мера поддержки бизнеса практически не отразится, зато она позволит сохранить действующие договоры и предотвратит отток бизнеса с рынка наружной рекламы.

ИА «Орелград»