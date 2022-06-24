Экс-руководитель орловского Фонда капремонта не смог избежать тюремного срока

Масленников безуспешно пытался обжаловать приговор.

Владислав Масленников, бывший руководитель регионального Фонда капитального ремонта, осужденный за мошенничество, пытался обжаловать свой приговор, но суд вышестоящей инстанции оставил наказание в силе.

Ранее «Орелград» сообщал, что Советский районный суд приговорил Масленникова к семи годам лишения свободы, а также — к штрафу в размере 73 миллионов рублей.

«В период с 2016 по 2017 год между НО «РФКР» и строительной фирмой ООО «Москомреставрация» заключены договоры на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории г. Орла и г. Ливны. При этом предусмотренные договорами работы в полном объеме выполнены не были, а отраженная в актах приемки стоимость завышена. Бывший руководитель Фонда за невоспрепятствование заключению указанных договоров получил коммерческий подкуп в размере примерно 25% от их стоимости, всего в качестве незаконного вознаграждения им получено более 36 млн рублей. При его пособничестве должностными лицами подрядной организации совершено хищение денежных средств Фонда в общей сумме свыше 28 млн рублей», — напоминает обстоятельства громкого дела пресс-служба прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»