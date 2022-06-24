Гаишники под Орлом дарили лимонад водителям

Сотрудники ОГИБДД Ливенского района провели профилактическую акцию «Трезвый водитель»



Как сообщили в управлении ГИБДД Орловской области, мероприятие было направлено на профилактику нарушений Правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения. Гаишники дежурили на улице Дружбы Народов в Ливнах. Они призывали водителей вести здоровый образ жизни, дарили им лимонад, раздавали листовки о последствиях употребления алкоголя и управления автомобилем в состоянии опьянения, а также рекомендовали соблюдать требования ПДД.

«Полицейские настоятельно рекомендовали водителям транспортных средств помнить о том, что прием даже небольшого количества алкоголя оказывает влияние на состояние человека, — поясни в УГИБДД. — Так, у водителя снижается внимательность, острота зрения, способность быстро и правильно оценивать меняющуюся дорожную обстановку, нарушается правильное восприятие расстояния, замедляются процессы мышления и увеличивается время реакции. Пьяный водитель не отдает себе отчет в том, что он рискует не только своей жизнью, но и жизнями своих близких и других участников дорожного движения».

Согласно официальной статистике регионального управления МВД, в Орловской области в январе-мае 2022 года по вине нетрезвых водителей произошло 24 дорожно-транспортных происшествия. За пять месяцев текущего года сотрудниками ГИБДД в регионе было пресечено 912 фактов управления транспортными средствами водителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения возбуждено 92 уголовных дела по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

«По фактам грубых нарушений Правил дорожного движения в суды направлено 2752 материала. По результатам их рассмотрения приняты решения о лишении права управления транспортными средствами 537 водителей, а 191 лицо подвергнуто административному аресту», — следует из информации регионального управления МВД.

ИА «Орелград»