Около КДЦ «Металлург» будет посажено 150 деревьев вместо 300 спиленных

24.6.2022 | 14:00 ЖКХ, Новости

Ранее орловские власти устроили массовый «лесоповал».

В Орле на территории около КДЦ «Металлург» будет посажено 150 деревьев, которые призваны заменить три сотни ранее спиленных деревьев. Об этом сообщили орловские СМИ со ссылкой на Сергея Латынина, заместителя руководителя областного департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения.

«В настоящее время на данном объекте работает экскаватор, завозится щебень, подготавливается основание для укладки покрытия из плитки. Подрядчику даны рекомендации по максимальному сохранению имеющихся деревьев, если это возможно. Также подрядчик высадит на данной территории более 150 высокорослых деревьев», – рассказал чиновник.

Отметим, что общая стоимость работ по благоустройству объекта составляет 83 миллиона рублей.

ИА «Орелград»

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