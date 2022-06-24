Птичий грипп подобрался к границам Орловской области

Жителей региона призвали немедленно сообщать специалистам о падеже птиц.



Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям выступило с обращением к орловцам. Граждан и организации, которые содержат и разводят птицу, призвали незамедлительно информировать указанное ведомство обо всех случаях подозрения на птичий грипп и падежа птиц. Звонить следует по телефону «горячей линии при угрозе возникновения и (или) регистрации очагов особо опасных болезней животных»: (4862) 43-65-89.

Дело в том, что птичий грипп вплотную подобрался к границам Орловщины. По данным ТУ Россельхознадзора, это опасное заболевание выявлено на двух индивидуальных подворьях граждан на территории села Красная Слобода Конышевского района Курской области. На месте работают эксперты, они выясняют причины возникновения гриппа птиц. Государственной ветеринарной службой проводится целый комплекс профилактических, диагностических и ограничительных мероприятий.

В связи с возникшей угрозой жителям Орловской области напомнили также об обязанностях, которые накладывает законодательство. Так, при наличии оснований для подозрения на высокопатогенный грипп птиц владельцы птиц обязаны сообщить об этом в течение 24 часов любым доступным способом в областное управление ветеринарии или в подведомственную ему районную станцию по борьбе с болезнями животных. Граждане обязаны содействовать специалистам госветслужбы в проведении отбора проб биологического и патологического материала от птиц и направлении проб в лабораторию. Они также должны предоставить достоверные сведения о численности своей птицы с указанием количества павших птиц за 21 календарный день.

ИА «Орелград»