Работа завода «Орловский асфальт» приостановлена, возбуждено уголовное дело

Также направлено представление Владимиру Ивановскому, зампреду правительства Орловской области по развитию инфраструктуры.

Решением суда производственная деятельность завода «Орловский асфальт» временно приостановлена. Также возбуждено уголовное дело по статье «загрязнение атмосферы». Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В результате скандала, вызванного возмущением жителей Северного района Орла по поводу выбросов в атмосферу, на заводе прошла проверка, выявившая множество нарушений российского законодательства:

наличие на промплощадке ООО «Орловский асфальт» 15 стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,

отсутствие разрешительных документов, предусмотренных действующим законодательством,

игнорирование требования постановки на госучет в качестве объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду,

необеспечение проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и разработки предельно допустимых выбросов и предельно допустимых нормативов вредного физического воздействия на атмосферный воздух,

отсутствие учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их источников,

отсутствие контроля за соблюдением установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,

отсутствие мероприятий по предупреждению и устранению аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также по ликвидации последствий его загрязнения,

отсутствие санитарно-защитной зоны.

Еще одним результатом проверки стало направление представления Владимиру Ивановскому, зампреду правительства Орловской области по развитию инфраструктуры.

ИА «Орелград»