Стало известно об уровне загрязнения воздуха в Орле

Специалисты обнародовали официальную справку на основе наблюдений.



Справка о состояния загрязнения атмосферного воздуха по итогам мая 2022 года была опубликована на официальном портале правительства Орловской области. Согласно ей, в минувшем месяце не было зарегистрировано фактов превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. Уровень загрязнения атмосферы по сравнению с апрелем 2022 года остался без изменения по диоксиду серы, оксиду углерода и фенолу, но при этом повысился по пыли и понизился по диоксиду азота и оксиду азота. Кроме того, снизилось содержание в воздухе тяжелых металлов и бенз(а)пирена.

Оценили специалисты и метеорологические условия в городе Орле в мае 2022 года. Согласно их данным, средняя месячная температура воздуха составила 11,5 градусов Цельсия, что на 2,3 градуса ниже климатической нормы. Осадков выпало 51 миллиметр, или 100 процентов от климатической нормы. Ветер преобладал переменный с максимальной скоростью 4 метра в секунду без учета порывов. Согласно оперативным данным Главного управления МЧС России по Орловской области, радиационная, химическая и биологическая обстановка на территории региона находятся в норме. Естественный радиационный фон составляет 13 мкр/час. Объектов атомной энергетики (промышленности) на территории области нет. Общий уровень загрязнения воздуха – умеренный. Концентрации вредных веществ в воздухе не превышают допустимых значений, экологическая обстановка оценивается как устойчивая.

Напомним, ранее был опубликован годовой доклад об экологической ситуации в Орловской области. Из него следует, что качество атмосферного воздуха в местах постоянного проживания населения региона остается стабильным. В течение последних трех лет доля проб воздуха, не соответствующих гигиеническим нормативам, не превышает 1,35 процента. Удельный вес проб на территории Орловской области, не отвечающих гигиеническим нормативам, ниже, чем в среднем по Российской Федерации.

В последние годы исследования атмосферного воздуха производились на территории 13 административных районов Орловской области и города Орла. Учитывая приоритетный вклад в загрязнение атмосферного воздуха автотранспорта и специфику выбросов промышленных объектов, мониторинг состояния загрязнения атмосферы проводится по 15 показателям: пыли, окислы азота, сернистый ангидрид, оксид углерода, фенол, формальдегид – во всех точках мониторинга. Кроме того, в Мценске воздух также проверяют на хлористый и фтористый водород, в Орле – на сажу, акролеин, уксусную кислоту, метилмеркаптан, сероводород, аммиак и пятиокись ванадия.

Помимо планового мониторинга, специалисты также реагируют на жалобы населения. Например, недавно прокуратура Орловской области отреагировала на обращение инициативной группы жителей Северного района города Орла, размещенное в интернете. Они жалуются на якобы допущенные компанией «Орловский асфальт» нарушения их прав на благоприятную окружающую среду.

«Ранее в деятельности указанного предприятия органами прокуратуры выявлялись нарушения требований природоохранного законодательства, — сообщила по этому поводу пресс-служба прокуратуры региона. — Так, не определена санитарно-защитная зона завода, ООО «Орловский асфальт» не состоит на государственном учете в качестве объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. За данные нарушения директор юридического лица привлекался к административной ответственности, в адрес руководства общества были внесены представления».

ИА «Орелград»