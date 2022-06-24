В образование Мценска вложат 1,8 миллиарда рублей

Определены задачи и объемы финансирования муниципальной программы.



Администрация Мценска утвердила в новой редакции муниципальную программу «Развитие муниципальной системы образования города». Она реализуется в один этап: с 2022 по 2024 годы. Объем финансирования за указанный период времени составит 1,789 миллиарда рублей. Из них 652 миллиона рублей обещает выделить местный бюджет. Доля областного бюджета составит 1,011 миллиарда, федерального – 125,79 миллиона рублей. Программой предусмотрено создание и улучшение условий для организации образовательной деятельности в школах, детсадах и учреждениях дополнительного образования. Бюджетные вливания должны обеспечить безопасность и комфорт детей.

Участниками программы станут 25 образовательных учреждений Мценска. В ее рамках, в частности, планируется внедрение механизма персонифицированного финансирования дополнительного образования на территории города. Другая задача — обеспечение детей качественным сбалансированным питанием и пропаганда принципов здорового питания среди детей и их родителей. Также власти взяли курс на полную ликвидацию очередей в детские сады. Не забыли и о педагогах — зарплату педработников дошкольных организаций обещано сделать соответствующей уровню среднемесячной зарплаты в общем образовании.

В 2022-2024 годах в Мценске планируется продолжить создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Они создаются как структурные подразделения общеобразовательных организаций в рамках нацпроекта «Образование». Цели деятельности этих центров — создание условий для внедрения на уровнях начального, основного и среднего образования новых методов обучения и воспитания, а также образовательных технологий.

«В ходе создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» предполагается проведение ремонтных работ в учебных кабинетах, приобретение ноутбуков с предустановленными программными комплексами для дизайна и моделирования, проектор, специальный технический конструктор, различные материалы и приспособления для занятий основами первой медицинской помощи, квадрокоптер, 3D-принтер за счет федеральных средств», — говорится в программе.

ИА «Орелград»