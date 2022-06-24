В Орле объявлена прокурорская проверка информации о сливе масла в «Мечте»

В социальных сетях появилось видео с информацией о предполагаемых нарушениях.

Сотрудники природоохранной прокуратуры выехали в парк-отель «Мечта» для проведения проверки информации о сливах отработанного масла. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее в социальных сетях было обнародовано видео, на котором отдыхающий в «Мечте» мужчина сообщил о том, что нашел место, где «пахнет далеко не лесом» и предположил, что кто-то сливает с генераторов отработанное масло.

В проверке примут участие представители МЧС, а также органов экологического и лесного контроля.

«В настоящее время устанавливается категория земель участка, на котором имеются следы слива отработанного масла, форма собственности и его правообладатель, также определяется площадь загрязненного участка и степень его загрязнения», — рассказали в надзорном ведомстве.

ИА «Орелград»