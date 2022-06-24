В Орле решили охранять особо охраняемые земли

Для этого был разработан порядок отнесения земель к категории особо охраняемых.



Орловский горсовет народных депутатов рассмотрел внесенный мэром Орла проект решения об утверждении «Порядка отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения, их использования и охраны». Документ разработан в соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ, статьей 94 которого установлены понятие и состав земель особо охраняемых территорий. Им также определено, что порядок отнесения земель к категории особо охраняемых устанавливаются органами местного самоуправления.

В Орле к таким землям отнесут участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. При этом они должны быть изъяты в соответствии с решениями Орловского горсовета полностью или частично из хозяйственного использования и оборота, и для них официально должен быть установлен особый правовой режим. При принятии решений о создании особо охраняемых природных территорий должно учитываться значение территории для сохранения биологического разнообразия, в том числе редких растений и животных; наличие природных и культурных ландшафтов, представляющих собой особую эстетическую, научную и культурную ценность; наличие геологических, минералогических и палеонтологических объектов; наличие уникальных природных комплексов.

Создание особо охраняемых природных территорий местного значения предполагается на участках, находящихся в собственности муниципального образования. Если создаваемая особо охраняемая природная территория будет занимать более чем пять процентов от общей площади земельных участков, то решение подлежит согласованию с областными властями.

Один из пунктов документа регламентирует порядок охраны земель особо охраняемых территорий. Он включает в себя соблюдение правового режима использования особо охраняемых территорий и их охранных зон, мероприятия по поддержанию земель в состоянии, соответствующем их назначению, муниципальный земельный контроль, а также природоохранные мероприятия, включая защиту от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, иссушения и даже загрязнения радиоактивными и химическими веществами. «Лица, виновные в несоблюдении режима охраны и использования земель особо охраняемых территорий, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации», — следует из документа.

ИА «Орелград»