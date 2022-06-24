Запрет на плавание у Красного моста введен на полтора года

Ограничительные меры связаны с ремонтом исторического сооружения.



Постановление о запрете движения маломерных судов в период реконструкции Красного моста на днях издал мэр Орла Юрий Парахин. Запрет уже начал действовать, он введен на период до 1 декабря 2023 года, то есть на время проведения запланированных строительных работ в зоне Красного моста. На реке Ока от жилого дома №70 по набережной Дубровинского и до дома №60/2 по набережной Дубровинского запрещено движение водных мотоциклов и быстроходных маломерных судов. Исключение сделано только для судов государственной инспекции по маломерным судам и спасателей Главного управления МЧС России по Орловской области.

Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» мэр Парахин поручил организовать установку по береговой линии реки Ока специальных информационных знаков о запрете движения гидроциклов, катеров и моторных лодок. Главному управлению МЧС по региону рекомендовано организовать контроль за выполнением постановления мэра. Из документа следует, что решение было принято на основании обращении ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22», которое является генеральным подрядчиком по муниципальному контракту на реконструкцию Красного моста.

Запрет введен «в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах города Орла». При этом мэр руководствовался нормами федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», а также Водным кодексом РФ. Ранее пресс-служба администрации Орла сообщила о том, что строители «Уваровской ПМК-22» начали возведение галереи длиной 123 метра. Она состоит из покрытия прохожей части и металлического каркаса для обшивки.

«Параллельно ведется обустройство строительного пирса, благодаря которому на объект выйдут плавстредства — уже прибывшие буксирно-моторный катер и грузовые понтоны, использующиеся для водружения на них спецтехники и продолжения работ на воде, — добавили в мэрии. — Они помогают в решении одной из главных задач — ремонте центральной ключевой опоры. Пирс появится в течение месяца. Вскоре прибудут материалы для его ограждения».

ИА «Орелград»