Зарплату главы Орловского округа защитят от инфляции

Колебания цен не отразятся на благосостоянии высокопоставленного чиновника.

В Орловский окружной Совет народных депутатов на рассмотрение поступил проект внесения поправок в «Порядок финансового обеспечения осуществления полномочий главы Орловского муниципального округа». Напомним, так теперь именуется Орловский район, который стал первым в регионе муниципальным округом. Документ, который планируется исправить, был принят в ноябре 2021 года. В то время, собственно говоря, и был избран глава округа.

Его планируется дополнить абзацем следующего содержания: «Размер должностного оклада главы округа ежегодно индексируется с учетом уровня инфляции в соответствии с решением Орловского окружного Совета народных депутатов бюджете округа на очередной финансовый год. Размер должностного оклада главы округа при индексации подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения». Иными словами, главный местный начальник может не беспокоиться о том, что его зарплату «съест» инфляция.

Поправки предполагается рассмотреть на ближайшем заседании Окружного совета, которое назначено на 30 июня. Если они будут приняты, то решение депутатов вступит в силу сразу после его обнародования. А датой обнародования будет считаться 1 июля 2022 года. Напомним, с ноября 2021 года главой Орловского муниципального округа является выпускник Смоленского государственного института физкультуры Роман Жуков. Согласно действующему порядку, главе округа ежемесячно выплачивается денежное содержание, которое состоит из должностного оклада, надбавки за особые условия работы, ежемесячного денежного поощрения и надбавки за выслугу лет.

Должностной оклад установлен в размере 25 047 рублей, надбавка за особые условия работы установлена в размере 100 процентов должностного оклада. Также предусмотрено ежемесячное денежное поощрение в размере 100 процентов должностного оклада. Надбавка за выслугу лет в Орловском округе варьируется и зависит от стажа. Например, минимальная надбавка составляет 10 процентов от оклада, она назначается при стаже от 1 года до 5 лет. Максимальная надбавка – 30 процентов при стаже свыше 15 лет. Также главе округа за работу с секретными сведениями выплачивается ежемесячная надбавка в размере 15 процентов от установленного должностного оклада.

Кроме того, ему могут выплачиваться премии: квартальные, по итогам года, в связи со следующими нерабочими праздничными датами, профессиональными и иными праздниками (День местного самоуправления, День муниципального округа и Новогодние каникулы). Премии могут выплачиваться в размере до ежемесячного денежного содержания при наличии финансовой возможности в бюджете округа и с учетом соблюдения нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального округа на соответствующий год.

ИА «Орелград»